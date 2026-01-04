Фото: Москва 24/Роман Балаев

Российская сторона продолжает настаивать на решении вопросов, связанных с военно-биологической деятельностью США на Украине. Об этом заявил глава департамента МИД РФ по нераспространению и контролю над вооружениями Олег Постников.

Он рассказал, что тема создания американских биологических лабораторий на территории Украины по-прежнему не получила должной реакции со стороны Вашингтона.

"Продолжаем настойчиво добиваться от американской и украинской сторон урегулирования сложившейся неблаговидной ситуации в целях снятия этого серьезного раздражителя, подрывающего режим КБТО и глобальную биобезопасность", – отметил Постников, которого цитирует РИА Новости.

Россия надеется, что администрация президента США Дональда Трампа примет меры в отношении биолабораторий на Украине, заявляла ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она напомнила, что реализация военно-биологической программы при поддержке Пентагона на территории Украины была раскрыта в ходе проведения СВО. Этот факт также подтвердили американские чиновники.