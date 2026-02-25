Форма поиска по сайту

Новости

Новости

25 февраля, 16:25

Экономика

Депутат Миронов отметил, что огурцы стоят дороже тропических фруктов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов возмутился из-за того, что огурцы в России стали стоить дороже таких тропических фруктов, как манго и ананасы.

"Понятно, что сезон, но это же спекуляция", – возмутился он во время отчета правительства в Госдуме.

По его мнению, в стране следует создать аналог советского Государственного комитета цен, который мог бы заняться упорядочением системы ценообразования.

Ранее стало известно, что в январе этого года самые дешевые огурцы в России продавались в Адыгее – там они стоили 165 рублей за килограмм. В тройку регионов с минимальной ценой также вошли Дагестан (194,6 рубля) и Нижегородская область (207,5 рубля). В Москве и Санкт-Петербурге цены были значительно выше – 305 и 332 рубля соответственно.

В материалах Росстата прежде указывалось, что в период с 10 по 16 февраля рост цен на огурцы в России замедлился до 0,9%. Средний рост цен на плодоовощную продукцию составил 0,7%. Стоимость моркови, например, увеличилась на 2,4%, картофеля – на 1,1%, а белокочанной капусты и бананов – на 0,5%.

В Китае создали новый сорт томатов с ароматом попкорна

экономикаеда

