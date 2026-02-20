В ФАС заявили, что на постоянной основе контролируют цены на куриные яйца

Фото: depositphotos/ryzhov

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России на постоянной основе отслеживает цены на куриные яйца. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Речь идет о деятельности 90 крупнейших производителей куриного яйца. Кроме того, ранее служба направила в 11 крупнейших розничных организаций запросы ценообразования на социально значимые продовольственные товары. В случае выявления признаков нарушения ФАС будет принимать меры реагирования.

Отмечается, что эффективным механизмом стабилизации цен является возможность заключения соглашений между региональными властями и участниками рынка в рамках разработанного ведомством постановления правительства. По состоянию на февраль такие соглашения по куриным яйцам заключены в 48 регионах.



По данным из 12 субъектов, в организациях торговли цены на яйца составляли в среднем 92,9 рубля до заключения соглашений. Впоследствии они снизились в среднем до 84 рублей.

Ранее сообщалось, что ФАС проанализирует ценообразование наиболее востребованных видов хлеба. Поручение уже направлено в территориальные управления. Анализу подлежат финансово-экономические показатели как производителей продукции, так и их сбытовых организаций. При наличии оснований будут приняты меры антимонопольного реагирования.