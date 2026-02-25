Путин отметил успешность цифровизации Москвы

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Владимир Путин высоко оценил успехи Москвы в цифровизации, особенно отметив внедрение платформенных решений. Выступая на Форуме будущих технологий, он предложил посвятить следующее мероприятие именно цифровым платформам.

Российский лидер отметил, что эти платформы уже сегодня играют ключевую роль в различных сферах, помогая ученым в проектах и связывая предпринимателей с потребителями.

Кроме того, они позволяют гражданам участвовать в управлении на разных уровнях, а также способствуют ускорению медицинских исследований.

"В Москве это хорошо очень развивается", – подчеркнул Путин.

Ранее глава государства назвал Москву регионом-лидером по внедрению цифровых технологий в медицине. Сергей Собянин, в свою очередь, добавил, что, согласно поручению президента, мегаполис продолжает развивать сервисы с использованием ИИ в соответствующей сфере. Причем региональные пациенты пользуются ими в четыре раза чаще москвичей.