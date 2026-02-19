ИИ-платформа медсервисов Москвы помогла регионам с 10 миллионами исследований

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Цифровая платформа "МосМедИИ", предоставляющая доступ к столичным сервисам для анализа медицинских изображений, помогла региональным медучреждениям уже с 10 миллионами исследований, сообщила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Она напомнила, что за последние 5 лет Москва накопила значительный опыт в применении искусственного интеллекта (ИИ) в здравоохранении. В частности, город стал первым в мире, где было начато использование компьютерного зрения в лучевой диагностике. Также за этот период в столице было протестировано более 200 алгоритмов и разработаны новые методики.

"Два года назад по поручению президента России мы начали масштабировать этот опыт на регионы через платформу "МосМедИИ". Сегодня к ней подключилось уже 74 субъекта России, более 2 тысяч региональных медицинских организаций. В тестовом режиме к проекту присоединилась Бурятия", – цитирует Ракову портал мэра и правительства столицы.

По ее словам, в 2025 году поток исследований из регионов превысил московский объем в 3 раза. Ежемесячно врачи по всей стране анализируют около миллиона медицинских снимков с помощью столичной системы.

Москва предоставляет региональным медучреждениям доступ к ИИ-системам для анализа маммографии, флюорографии, рентгенографии грудной клетки, а также компьютерной томографии головного мозга и органов грудной клетки. Причем все используемые алгоритмы зарегистрированы как медицинские изделия и регулярно проходят проверку на качество.

Однако ИИ не заменяет врачей, а служит их высокоточным помощником, уменьшая вероятность пропуска патологий, обратила внимание Ракова. Всего в столице, по ее словам, апробировано 60 таких сервисов, 17 из которых уже используются организациями по всей стране.

Наибольший интерес к платформе проявляют Краснодарский край, Нижегородская, Воронежская, Челябинская, Волгоградская области и Башкирия. Кроме того, в число пользователей сервисов "МосМедИИ" вошли федеральные медцентры, включая Национальный медицинский исследовательский центр имени В. А. Алмазова и Кубанский государственный медицинский университет.

Разработку и поддержку платформы ведут Центр диагностики и телемедицины департамента здравоохранения Москвы и столичный департамент информационных технологий.

Ранее Владимир Путин назвал Москву регионом-лидером по внедрению цифровых технологий в медицине.

"Москва уже внедрила передовую цифровую платформу в здравоохранении... И, что принципиально, ее сервисами пользуются медицинские организации в большинстве субъектов Федерации", – подчеркнул президент.

Сергей Собянин, в свою очередь, добавил, что, согласно поручению главы государства, мегаполис продолжает развивать сервисы с использованием ИИ в соответствующей сфере. Причем региональные пациенты пользуются ими в четыре раза чаще москвичей.