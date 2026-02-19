Ски-альпинисту Филиппову присвоят звание заслуженного мастера спорта

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Ски-альпинисту Никите Филиппову, завоевавшему серебряную медаль Олимпийских игр в Италии, будет присвоено звание заслуженного мастера спорта РФ. Об этом в своем телеграм-канале написал министр спорта, председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев.

По его словам, Филиппов принес России первую награду на текущей Олимпиаде, показав выдержку и высокий класс. Изначально спортсмен отставал от лидеров, но в середине догнал их и занял второе место, уступив только абсолютному лидеру сезона.

Министр напомнил, что эта дисциплина впервые представлена в программе Игр, поэтому Филиппов вошел в историю не только как призер, но и один из первых олимпийцев в этом виде спорта.

Российский ски-альпинист занял второе место в ходе спринтерской гонки. Филиппов прокомментировал свой результат фразой "мужик сказал – мужик сделал".

Бронзу в спортивной дисциплине получил француз Тибо Ансельме, а золото – испанец Ориоль Кардона Коль. При этом последний стал первым испанцем за 54 года, который одержал победу на зимних Олимпийских играх.

Ранее стало известно, что Филиппов занял 7-е место в вертикальной гонке и 25-е – в спринте в ходе чемпионата мира 2025 года. В январе 2026 года спортсмен занял 3-е место на этапах Кубка мира по Франции и Испании в спринте.

