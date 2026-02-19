Теннисистка Андреева не попала в полуфинал турнира в Дубае

Фото: ТАСС/Zuma/Noushad Variyattiyakkal

Россиянка Мирра Андреева не вышла в полуфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Дубае, проиграв американке Аманде Анисимовой. Счет составил 2:6, 7:5, 7:6 (7:4).

Андреева была посеяна в четвертьфинальном матче под 5-м номером. В полуфинале Анисимова выйдет на корт против представительницы США Джессики Пегулы.

Ранее Андреева не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Дохе. В матче третьего круга турнира WTA она проиграла теннисистке из Канады Виктории Мбоко. Игра завершилась со счетом 6:3, 3:6, 7:6 (7:5) в пользу Мбоко, которая была посеяна под 10-м номером.

Тем временем российский теннисист Андрей Рублев одержал победу над греком Стефаносом Циципасом в четвертьфинале турнира в Дохе. Он выполнил 5 эйсов, допустил 2 двойные ошибки и успешно реализовал 2 из 2 брейк-пойнтов.

