19 февраля, 18:46Спорт
Теннисистка Андреева не попала в полуфинал турнира в Дубае
Фото: ТАСС/Zuma/Noushad Variyattiyakkal
Россиянка Мирра Андреева не вышла в полуфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Дубае, проиграв американке Аманде Анисимовой. Счет составил 2:6, 7:5, 7:6 (7:4).
Андреева была посеяна в четвертьфинальном матче под 5-м номером. В полуфинале Анисимова выйдет на корт против представительницы США Джессики Пегулы.
Ранее Андреева не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Дохе. В матче третьего круга турнира WTA она проиграла теннисистке из Канады Виктории Мбоко. Игра завершилась со счетом 6:3, 3:6, 7:6 (7:5) в пользу Мбоко, которая была посеяна под 10-м номером.
Тем временем российский теннисист Андрей Рублев одержал победу над греком Стефаносом Циципасом в четвертьфинале турнира в Дохе. Он выполнил 5 эйсов, допустил 2 двойные ошибки и успешно реализовал 2 из 2 брейк-пойнтов.
