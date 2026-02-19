Украинская модель могла подбирать Эпштейну молодых девушек

Фото: Getty Images/Corbis/Rick Friedman

Модель с Украины около 4 лет подбирала для скандально известного американского финансиста Джеффри Эпштейна девушек в возрасте 22–25 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

Это происходило в период с 2015 по 2019 год. Девушка по имени Настя общалась с финансистом и искала для него девушек, а также получала от него авиабилеты на Украину, оплату обучения в США, новый ноутбук и визиты в салон красоты в Нью-Йорке.

Помимо этого, в переписке упоминается перечисление девушке 10 тысяч долларов.

В 2019 году Эпштейна арестовали. Он обвинялся в торговле людьми для их последующей сексуальной эксплуатации. Позднее стало известно о его гибели в тюрьме. Утверждалось, что он покончил жизнь самоубийством.

В январе 2026 года американский Минюст опубликовал более 3 миллионов новых страниц документов по делу Эпштейна. Обнародованные данные включают около 2 тысяч видео и примерно 180 тысяч изображений. В материалах в том числе упоминались российские политики.

