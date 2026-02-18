Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 февраля, 09:32

Политика

Эпштейн давал советы сожительнице из Белоруссии по выбору вуза в США

Фото: Getty Images/Rick Friedman

Американский финансист Джеффри Эпштейн давал своей сожительнице из Белоруссии Карине Шуляк советы по выбору американского вуза для обучения на стоматолога. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы, опубликованные Минюстом США.

В январе 2012 года Шуляк направила финансисту список из 8 учебных заведений и попросила совета. Среди основных рассматриваемых вариантов были Нью-Йоркский и Колумбийский университеты. Эпштейн заявил, что лучшим выбором будет Стоматологическая школа имени Мориса Х. Корнберга при Университете Темпл в Филадельфии.

В итоге девушка выбрала школу стоматологии при Колумбийском университете. В обнародованных файлах также есть ее переписка со стоматологом доктором Ричардом Лихтенталем, который работал в колледже при университете.

Например, в марте 2012 Лихтенталь давал Шуляк советы по продвижению карьеры. Он подчеркивал, что девушке необходимо встретиться с ним и деканом по учебным вопросам доктором Летти Мосс Салентайн.

В феврале 2026 года в Колумбийском университете подчеркнули, что стоматолог "больше не имеет отношения к вузу". Салентайн же покинул пост после новых публикаций "файлов Эпштейна".

По информации СМИ, Шуляк училась в Белорусском государственном медуниверситете и прилетела в США в 2009 году, когда ей было 20 лет. Поступить в американский вуз ей якобы помог Эпштейн. Обучение завершилось в 2014 году, а в 2025-м девушка получила сертификат по программе углубленного стоматологического образования.

Также американские СМИ утверждают, что сейчас она проживает в Нью-Йорке. Получить гражданство США ей тоже якобы помог финансист. Также Эпштейн упомянул ее своем завещании. Согласно документу, Шуляк должна была получить 50 миллионов долларов, несколько объектов недвижимости и драгоценности.

Эпштейна арестовали в 2019 году. Он обвинялся в торговле людьми для их последующей сексуальной эксплуатации. Позднее стало известно о его гибели в тюрьме. Утверждалось, что он покончил жизнь самоубийством.

В январе 2026 года американский Минюст опубликовал более 3 миллионов новых страниц документов по делу Эпштейна. Обнародованные данные включают около 2 тысяч видео и примерно 180 тысяч изображений. В материалах в том числе упоминались российские политики.

Новости мира: Минюст США опубликовал материалы по делу Джеффри Эпштейна

Читайте также


политиказа рубежом

Главное

Нужен ли в России реестр инвестблогеров?

[URL=https://www.m24.ru/articles/obshchestvo/18022026/875145]В интернете распространяется много неквалифицированных советов/URL]

Эксперты уверены: огромный спектр рекомендаций может привести к серьезным последствиям

Читать
закрыть

Законно ли забирать у партнера подарки после расставания?

Требовать назад имущество, которое человек передал добровольно, невозможно

В подобной ситуации можно обратиться со встречным иском и потребовать моральную компенсацию

Читать
закрыть

Что известно о возможной блокировке Telegram в РФ с 1 апреля?

Эксперты допускают разные сценарии – от снятия ограничений до тотального запрета

Многие считают сообщения о блокировке информационным вбросом

Читать
закрыть

Сочетания с какими продуктами сделают пельмени полезным блюдом?

Готовить блюдо стоит в домашних условиях, контролируя его состав

Желательно, чтобы в пельменях не было соевого белка

Читать
закрыть

Нужно ли регулировать деятельность блогов о здоровье?

Любые врачебные советы должны находиться под контролем государства

Приносить реальную пользу могут блогеры, которые рассказывают о правах пациентов

Читать
закрыть

К чему приведет новое экспресс-тестирование по слюне для водителей?

Введение экспресс-тестов через слюну направлено на борьбу с наркотиками

Эксперты предполагают, что экспресс-тест даст возможность проверок на лекарства

Читать
закрыть

Введут ли онлайн-продажу товаров "18+" по биометрии?

Мера поможет защитить подрастающее поколение от такой продукции

Однако возможны кражи биометрических данных и использования их в мошеннических схемах

Читать
закрыть

В чем опасность нового аналога "Оземпика"?

Любая из этих форм медикаментов грубо вмешивается в гормональную систему

Снижение веса происходит за счет того, что тормозится моторика желудочно-кишечного тракта

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика