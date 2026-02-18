Эпштейн давал советы сожительнице из Белоруссии по выбору вуза в США

Фото: Getty Images/Rick Friedman

Американский финансист Джеффри Эпштейн давал своей сожительнице из Белоруссии Карине Шуляк советы по выбору американского вуза для обучения на стоматолога. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы, опубликованные Минюстом США.

В январе 2012 года Шуляк направила финансисту список из 8 учебных заведений и попросила совета. Среди основных рассматриваемых вариантов были Нью-Йоркский и Колумбийский университеты. Эпштейн заявил, что лучшим выбором будет Стоматологическая школа имени Мориса Х. Корнберга при Университете Темпл в Филадельфии.

В итоге девушка выбрала школу стоматологии при Колумбийском университете. В обнародованных файлах также есть ее переписка со стоматологом доктором Ричардом Лихтенталем, который работал в колледже при университете.

Например, в марте 2012 Лихтенталь давал Шуляк советы по продвижению карьеры. Он подчеркивал, что девушке необходимо встретиться с ним и деканом по учебным вопросам доктором Летти Мосс Салентайн.

В феврале 2026 года в Колумбийском университете подчеркнули, что стоматолог "больше не имеет отношения к вузу". Салентайн же покинул пост после новых публикаций "файлов Эпштейна".

По информации СМИ, Шуляк училась в Белорусском государственном медуниверситете и прилетела в США в 2009 году, когда ей было 20 лет. Поступить в американский вуз ей якобы помог Эпштейн. Обучение завершилось в 2014 году, а в 2025-м девушка получила сертификат по программе углубленного стоматологического образования.

Также американские СМИ утверждают, что сейчас она проживает в Нью-Йорке. Получить гражданство США ей тоже якобы помог финансист. Также Эпштейн упомянул ее своем завещании. Согласно документу, Шуляк должна была получить 50 миллионов долларов, несколько объектов недвижимости и драгоценности.

Эпштейна арестовали в 2019 году. Он обвинялся в торговле людьми для их последующей сексуальной эксплуатации. Позднее стало известно о его гибели в тюрьме. Утверждалось, что он покончил жизнь самоубийством.

В январе 2026 года американский Минюст опубликовал более 3 миллионов новых страниц документов по делу Эпштейна. Обнародованные данные включают около 2 тысяч видео и примерно 180 тысяч изображений. В материалах в том числе упоминались российские политики.