Жителя Челябинска задержали за подготовку теракта

18-летний житель Челябинска задержан за подготовку теракта с использованием самодельного взрывного устройства. Об этом РИА Новости сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным службы, молодой человек установил контакт с представителем спецслужб Украины в мессенджере Telegram и изготовил взрывное устройство по направленной ему инструкции. В доме задержанного обнаружили и изъяли 1,5 килограмма самодельного бризантного взрывчатого вещества, средства связи и записи на украинском языке, подтверждающие его намерения.

Возбуждены уголовные дела по статьям о покушении на террористический акт, незаконном приобретении, передаче, сбыте или ношении веществ или взрывных устройств, а также о незаконном изготовлении взрывчатых веществ, незаконном изготовлении, переделке или ремонте взрывных устройств.

Гражданин признал свою вину и начал сотрудничать со следствием. Его заключили под стражу на 2 месяца.

Ранее в Башкирии арестовали двух 15-летних подростков по обвинению в совершении теракта на железной дороге. По данным следствия, задержанные устроили поджог оборудования на станции Янаул Горьковской железной дороги.

Позднее было установлено, что задание подростки получили через интернет-вербовщиков. Им назначили 15 тысяч рублей вознаграждения, однако обещанную сумму так и не отправили. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о совершении теракта группой лиц по предварительному сговору.

