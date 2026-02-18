В столице скорректируют 9 автобусных и электробусных маршрутов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Москве в субботу, 21 февраля, скорректируют 9 автобусных и электробусных маршрутов. Для 5 направлений добавят новые остановки, сообщает столичный Дептранс в MAX.

Заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов отметил, что после обновлений транспорт будет подъезжать ближе к станциям рельсового каркаса и жилым кварталам.

В частности, два районных маршрута 561 и 76 объединят в маршрут 561. Электробусы после МЦД Останкино пойдут по Ботанической улице до станции метро "Владыкино". Еще два районных маршрута 145 и 404 также объединят в маршрут 145 – он проследует от метро "Университет дружбы народов" до метро "Беляево" и далее по улицам Миклухо-Маклая, Введенского и Обручева до станции метро "Калужская".

В числе других обновлений:



районный маршрут 983 пойдет по трассе Солнцево – Бутово – Видное до ЖК "Дзен-кварталы";

районный маршрут 706 теперь работает в обе стороны по Реутовской улице;

сколковский маршрут Sk3 вместо МЦД Солнечная пойдет до метро "Говорово".

Кроме того, для социальных маршрутов 560, 560к, 739а и Sk3, а также районного маршрута 205 добавят новые остановки.



"По поручению Сергея Собянина мы улучшаем сеть маршрутов наземного городского транспорта, подводим их ближе к вестибюлям станций метро, социальным объектам и крупным жилым комплексам. <…> Это позволит москвичам и гостям столицы быстрее и удобнее передвигаться по городу", – заключил Ликсутов.

Ранее стало известно, что в Москве на Страстном бульваре появилась остановка общественного транспорта "Союз театральных деятелей России". Она располагается возле здания Союза на пути следования маршрутов м5 и № 511. Павильоны находятся по обе стороны от Нарышкинского сквера. Ликсутов отмечал, что транспорт Москвы тесно сотрудничает с театральным сообществом. Площадки традиционно становятся частью масштабных городских мероприятий.