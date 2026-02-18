Хинштейн поедет в Москву для реабилитации после ДТП

Фото: телеграм-канал "Александр Хинштейн"

Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что продолжит реабилитацию после ДТП в специализированном профильном федеральном центре в Москве.

"Вопрос не в недоверии к курской медицине. Напротив, я безмерно признателен нашим врачам, которые провели мне блестящую операцию, которые организовали лечение. Но сейчас лечение как таковое завершено, идет именно реабилитация, и для меня важнейшим является вопрос сроков", – сказал Хинштейн в видеосообщении в телеграм-канале.

По его словам, ускоренная реабилитация возможна только в специализированных профильных федеральных центрах, которые есть только в столице. Губернатор также отметил, что может продолжать находиться в Курске, но в таком случае к полноценной работе он вернется позже.

"Остаюсь с вами на связи и по-прежнему хочу сказать огромное спасибо за десятки, сотни пожеланий мне здоровья. Надеюсь, что скоро встану в строй", – подытожил глава региона.

Хинштейн попал в ДТП 22 января во время рабочей поездки в Конышевский район. По его словам, погодные условия оказались сложными, из-за чего на одном из участков дороги машину занесло на обочину.

Позже он рассказал, что получил перелом бедренной кости и перенес операцию. Губернатор тогда отмечал, что отказался от транспортировки в Москву и будет лечиться на Курской земле. В начале февраля Хинштейн продолжил лечение дома, в котором переоборудовал одну из комнат под больничную палату.