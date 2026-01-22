Хинштейн сообщил, что попал в больницу после ДТП

Фото: ТАСС/URA.RU/Роман Наумов

Губернатор Курской области Александр Хинштейн попал в ДТП и был госпитализирован. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале.

Авария произошла во время рабочей поездки в Конышевский район. По словам главы региона, погодные условия оказались сложными, из-за чего на одном из участков дороги машину занесло на обочину.

Хинштейн подчеркнул, что в ДТП никто не пострадал и других столкновений не произошло. Самому ему при этом удалось избежать серьезных травм.

"Приношу извинения нашим жителям, с которыми не смог сегодня встретиться. Как поправлюсь, обязательно наверстаем. Буду держать с вами связь! Берегите себя и будьте аккуратны на дорогах!" – добавил губернатор.

