Минтранс: аэропорт Домодедово требует больших инвестиций

Фото: РИА Новости/Юрий Кочетков

У столичного аэропорта Домодедово крупная задолженность, он требует больших инвестиций, а также полезной для россиян стратегии развития. Об этом заявил Минтранс России, передает РИА Новости.

В министерстве надеются, что трудности с инфраструктурой авиагавани скоро будут решены, благодаря чему вся авиатранспортная система страны продолжит развиваться, а безопасность полетов повысится.

Также там отметили, что Минтранс и Росавиация готовы поддерживать инициативы нового владельца аэропорта, если они будут реализовываться в интересах перевозчиков, грузополучателей и пассажиров.

Новым владельцем активов группы "Домодедово" стало ООО "Перспектива", дочерняя структура аэропорта Шереметьево. Всего к торгам допустили двух потенциальных покупателей. Вторым стала организация "Московский международный аэропорт", дочерняя структура Внуково.

Изначально торги планировались на 20 января, но они не состоялись, так как единственный претендент не был допущен к ним. Тогда покупателям предлагали приобрести лот из 25 компаний холдинга по стартовой цене в свыше 132 миллиардов рублей.

При второй попытке торгов продажа активов проходила по схеме публичного предложения с понижением стоимости до цены отсечения, то есть до свыше 66 миллиардов рублей.

В 2025 году Генпрокуратура России обратилась в подмосковный арбитражный суд с претензией бенефициару группы "Домодедово" Дмитрию Каменщику и главе наблюдательного совета Валерию Когану. По данным ведомства, владельцы незаконно приобрели активы аэропорта, а прибыль компаний выводили под видом погашения займов в недружественные юрисдикции. В итоге суд удовлетворил иск и передал аэропорт государству.

