Экс-владелец Домодедово Каменщик попросил Верховный суд пересмотреть решение по аэропорту

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Бывший владелец аэропорта Домодедово Дмитрий Каменщик подал кассационную жалобу в Верховный суд России (ВС РФ), требуя пересмотреть решения нижестоящих инстанций, передавших по иску Генпрокуратуры РФ авиагавань в собственность государства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

Заявление поступило в ВС РФ 23 января. Обычно рассмотрение таких жалоб занимает 2–3 месяца.

В июне 2025 года Арбитражный суд Московской области постановил постановил взыскать в пользу государства 100% акций подконтрольного Каменщику ООО "ДМЕ Холдинг", владевшего активами Домодедово с 2024-го. Решение инстанции было немедленно исполнено, и через 2 дня в ЕГРЮЛ была внесена запись о том, что единственным владельцем "ДМЕ Холдинга" стала Россия.

В сентябре 10-й арбитражный апелляционный суд отказал в удовлетворении жалоб Каменщика и другого экс-бенефициара Домодедово Валерия Когана на решение первой инстанции. Решение также вступило в силу, а впоследствии Арбитражный суд Подмосковья отверг кассационные жалобы ответчиков. Судебное разбирательство было организовано в закрытом режиме.

Уже в январе 2025 года Генпрокуратура подала иск против Каменщика, Когана и 30 российских и иностранных юрлиц группы "Домодедово", потребовав признать недействительными 9 сделок с активами группы, совершенных с 2016-го, и взыскать с них в доход России ООО "ДМЕ Холдинг".

Выяснилось, что владельцы ввели в заблуждение правительственную комиссию и ФАС России, которые согласовали им сделки по переходу прав на российские стратегические общества к ООО "ДМЕ Холдинг". Оказалось, что прибыль стратегических компаний выводится из РФ под видом погашения займов в недружественные юрисдикции, в том числе в обход запретов президента.

