Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 января, 13:28

Экономика

Экс-владелец Домодедово Каменщик попросил Верховный суд пересмотреть решение по аэропорту

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Бывший владелец аэропорта Домодедово Дмитрий Каменщик подал кассационную жалобу в Верховный суд России (ВС РФ), требуя пересмотреть решения нижестоящих инстанций, передавших по иску Генпрокуратуры РФ авиагавань в собственность государства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

Заявление поступило в ВС РФ 23 января. Обычно рассмотрение таких жалоб занимает 2–3 месяца.

В июне 2025 года Арбитражный суд Московской области постановил постановил взыскать в пользу государства 100% акций подконтрольного Каменщику ООО "ДМЕ Холдинг", владевшего активами Домодедово с 2024-го. Решение инстанции было немедленно исполнено, и через 2 дня в ЕГРЮЛ была внесена запись о том, что единственным владельцем "ДМЕ Холдинга" стала Россия.

В сентябре 10-й арбитражный апелляционный суд отказал в удовлетворении жалоб Каменщика и другого экс-бенефициара Домодедово Валерия Когана на решение первой инстанции. Решение также вступило в силу, а впоследствии Арбитражный суд Подмосковья отверг кассационные жалобы ответчиков. Судебное разбирательство было организовано в закрытом режиме.

Уже в январе 2025 года Генпрокуратура подала иск против Каменщика, Когана и 30 российских и иностранных юрлиц группы "Домодедово", потребовав признать недействительными 9 сделок с активами группы, совершенных с 2016-го, и взыскать с них в доход России ООО "ДМЕ Холдинг".

Выяснилось, что владельцы ввели в заблуждение правительственную комиссию и ФАС России, которые согласовали им сделки по переходу прав на российские стратегические общества к ООО "ДМЕ Холдинг". Оказалось, что прибыль стратегических компаний выводится из РФ под видом погашения займов в недружественные юрисдикции, в том числе в обход запретов президента.

Читайте также


судыэкономикатранспорт

Главное

Когда закончится затяжной снегопад в Москве?

Осадки продлятся несколько дней

Уровень снежного покрова превысит 60-сантиметровую высоту – это вдвое выше нормы

Читать
закрыть

Почему важно добавлять специи в блюда?

Специи можно использовать для укрепления иммунитета

Лучше всего они раскроют полезные свойства при добавлении в горячие блюда

Читать
закрыть

Может ли фетиш на "самонадутие" говорить о психических травмах?

Подобная стимуляция может компенсировать внутреннее ощущение нестабильности или тревоги

Если ритуал "самонадутия" не вредит человеку, его можно рассматривать как инструмент снятия стресса

Читать
закрыть

К чему приведет блокировка сайтов с ГДЗ?

Эксперты уверены: мера усилит рост посещений даркнета

Родители учеников выступают против инициативы, так как ГДЗ экономит время

Читать
закрыть

Что известно о вспышке вируса Нипах в Индии?

Власти Индии подтвердили пять случаев заражения в штате Западная Бенгалия

Вакцины от этого вируса пока не существует

Читать
закрыть

Увеличат ли налог на сверхприбыль в России?

Эксперты уверены: повышение нагрузки на высокие доходы вызовет негативную реакцию у тех, кто должен платить

Мера даже может спровоцировать уклонение от налогов

Читать
закрыть

Как обезопасить собак от догхантеров?

Стоит надевать собакам на прогулку широкий намордник

Хозяева могут помочь питомцу водным раствором трехпроцентной перекиси водорода

Читать
закрыть

К чему приведет сокращение часов на изучение иностранных языков в школе?

Мера скорректирует учебную программу средней школы, чтобы снизить давление на детей

Однако эксперты относятся к инициативе скептически

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика