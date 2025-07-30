Совладелец аэропорта Внуково заявил о желании инвестировать в Домодедово

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Совладелец аэропорта Внуково Виталий Ванцев в разговоре РБК заявил, что готов инвестировать в аэропорт Домодедово.

По его словам, финансовые проблемы Домодедово должен решать стратегический инвестор, а не государство.

"Не хватало еще государству выделять миллиарды на покрытие долгов, которые предыдущий частный инвестор организовал", – подчеркнул Ванцев.

Он добавил, что у страны есть другие задачи, однако власти могут работать над развитием инфраструктуры.

Сейчас общий долг аэропорта составляет 70 миллиардов рублей, а процентные платежи по итогам года составят 8 миллиардов рублей, указывал новый управляющий директор Домодедово Андрей Иванов. При этом показатели аэропорта падают, есть задолженность перед налоговой и по зарплате персонала.

Кроме того, Ванцев заявил, что зимой–весной 2025 года он вел переговоры с бывшим частным собственником Домодедово Дмитрием Каменщиковым и предлагал выкупить аэропорт или его доли. Общение состоялось 16 апреля, Каменщиков "ушел думать", и больше бизнесмены не контактировали.

Веневцев также напомнил, что 12 лет назад владельцы московских аэропортов Шереметьево, Внуково и Домодедово вели переговоры о создании единой управляющей компании. Договориться тогда не удалось из-за позиции Каменщика, который имел другие взгляды на бизнес. Однако переговоры могут возобновиться после того, как будет определен новый собственник Домодедово, подчеркнул бизнесмен.

В январе этого года Генпрокуратура РФ обратилась в суд с иском к 30 компаниям группы "Домодедово", которые управляли аэропортом. Контролирующий орган с 2023 года инициировал разбирательства с целью изъятия активов у владельцев, которые, по мнению ведомства, приобрели их с нарушениями законодательства.

Выяснилось, что бенефициары группы "Домодедово" Каменщик и Валерий Коган в 2024 году ввели в заблуждение правительственную комиссию и ФАС России, которые согласовали им сделки по переходу прав на российские стратегические общества к ООО "ДМЕ Холдинг". Прибыль стратегических компаний выводилась под видом погашения займов в недружественные юрисдикции, в том числе в обход запретов президента.

В июне этого года арбитражный суд Подмосковья удовлетворил иск Генпрокуратуры, аэропорт был передан государству.

