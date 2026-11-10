Движение временно перекрывали на участках Киевского шоссе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение транспорта временно перекрывали на нескольких участках Киевского шоссе. Об этом сообщает столичный Дептранс.

В частности, движения не было по направлению в центр в районе шоссе Ракитки, а также на внутренней стороне МКАД в районе Киевского шоссе.

Ранее водителям рекомендовали заложить дополнительное время на дорогу, заранее продумать маршрут и следить за изменениями дорожной обстановки. Более удобным временем для поездок на автомобиле называли период после 20:00.

Кроме того, в столице скорректировали организацию движения в районе станции метро "Павелецкая" из-за работ по обновлению трамвайной остановки на Новокузнецкой улице. Теперь с этого участка нельзя напрямую выехать на Садовое кольцо, а проезд к Валовой улице организован через 6-й Монетчиковский переулок.