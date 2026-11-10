10 ноября, 18:11 (обновлено 10.11.2026 18:26)Транспорт
Движение временно перекрывали на участках Киевского шоссе
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Движение транспорта временно перекрывали на нескольких участках Киевского шоссе. Об этом сообщает столичный Дептранс.
В частности, движения не было по направлению в центр в районе шоссе Ракитки, а также на внутренней стороне МКАД в районе Киевского шоссе.
Ранее водителям рекомендовали заложить дополнительное время на дорогу, заранее продумать маршрут и следить за изменениями дорожной обстановки. Более удобным временем для поездок на автомобиле называли период после 20:00.
Кроме того, в столице скорректировали организацию движения в районе станции метро "Павелецкая" из-за работ по обновлению трамвайной остановки на Новокузнецкой улице. Теперь с этого участка нельзя напрямую выехать на Садовое кольцо, а проезд к Валовой улице организован через 6-й Монетчиковский переулок.