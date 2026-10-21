В районе метро "Павелецкая" закрыли прямой выезд с Новокузнецкой улицы на Садовое кольцо

Фото: портал мэра и правительства Москвы​

В районе метро "Павелецкая" изменилась схема движения из-за обновления трамвайной остановки на Новокузнецкой улице, сообщает столичный Дептранс.

Теперь автомобилисты не могут напрямую выехать отсюда на Садовое кольцо, а попасть на Валовую улицу можно через 6-й Монетчиковский переулок.

Подъезд к домам на Новокузнецкой улице по-прежнему открыт. По этому участку курсируют Московские трамвайные диаметры Т1 и Т2, а также маршруты А и № 39.



Фото: MAX/"Дептранс. Оперативно"

В Дептрансе отметили, что на трамвайной остановке появились новые посадочные платформы, а пешеходный переход стал шире. Благодаря этому пассажиры теперь садятся в трамваи и выходят из них на специальных площадках, а не на проезжей части.

Обновление остановки призвано повысить удобство для пассажиров и сократить задержки трамваев. Водителям рекомендуют заранее учитывать изменения и ориентироваться на дорожные знаки.

Ранее Дептранс предупредил о возможных локальных перекрытиях движения во второй половине дня 21 октября в ЦАО и ЮЗАО. Водителям рекомендовали заранее планировать маршруты и учитывать дополнительное время в пути. Для поездок в эти округа советовали пользоваться метро, а по возможности избегать поездок с 17:00 до 20:00 и следить за дорожной обстановкой в навигаторе.

