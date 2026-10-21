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21 октября, 17:36

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Росрыболовство: альтернативой икре лосося может стать икра искусственно выращенной форели

В Росрыболовстве рассказали о качественной альтернативе подорожавшей икре лосося

Фото: depositphotos/daffodil

Икра искусственно выращенной форели может стать качественной альтернативой икре дальневосточного лосося. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на объединенную пресс-службу Росрыболовства.

"Эта продукция является натуральной икрой лососевой рыбы, а ее производство меньше зависит от цикличных подходов тихоокеанских лососей", – пояснили в ведомстве.

В 2026 году на Дальнем Востоке поймали в разы меньше лосося, чем обычно. На Камчатке лососевая путина – период нереста – оказалась самой низкой за последние 50 лет.

При этом дефицита красной рыбы и икры в магазинах не ожидается. По данным ведомства, выручают запасы прошлого сезона.

"В торговом обороте также сохраняется продукция, произведенная по итогам успешной путины 2025 года, когда российские рыбаки добыли более 335 тысяч тонн тихоокеанских лососей", – отметили в Росрыболовстве.

Кроме того, часть предприятий на фоне ограниченного вылова красной рыбы и производства икры в 2026 году отказалась отправлять эту продукцию за рубеж.

Ранее сообщалось, что к Новому году стоимость красной икры в России может достигнуть 30–40 тысяч рублей за килограмм. Для сравнения: в конце прошлого года килограмм продукта стоил около 7 тысяч рублей.

Среди причин возможного подорожания называют неудачную лососевую путину, потепление воды в Тихом океане и изменение миграционных маршрутов рыбы под влиянием климатического явления Эль-Ниньо.

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