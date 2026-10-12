Руспродсоюз допустил рост спроса на альтернативы красной икре

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На фоне сокращения добычи лосося в России часть покупателей может начать выбирать икру других видов рыб. Красная икра останется в продаже, хотя стоимость продукции нового сезона может вырасти, сообщает РИА Новости со ссылкой на исполнительного директора Руспродсоюза Дмитрия Вострикова.

На выставке "Золотая осень" Востриков отметил, что после успешной лососевой путины 2025 года сохранились запасы замороженной рыбы. В основном их используют предприятия перерабатывающей отрасли. Однако из-за низкого вылова в 2026 году выпуск продукции может уменьшиться, что способно повлиять на цены в новом сезоне.

Представитель Руспродсоюза подчеркнул, что дефицита красной икры на полках магазинов не ожидается. Он пояснил, что рыночные механизмы спроса и предложения позволяют сохранять доступность товаров даже при сокращении производства: повышение цен может привести к снижению спроса и переходу покупателей на более доступные аналоги.

Востриков добавил, что желающие по-прежнему смогут покупать красную рыбу и икру, однако за них, вероятно, придется платить больше. В качестве альтернативы потребители могут выбрать белую рыбу и икру других видов, которые стоят значительно дешевле.

В начале сентября глава Росрыболовства Илья Шестаков назвал лососевую путину 2026 года неудачной. Вылов лосося оказался более чем вдвое ниже первоначального прогноза в 227 тысяч тонн, он составит около 100–110 тысяч тонн. При этом в нечетные годы добыча лососевых обычно превышает результаты четных лет.

Сообщалось, что к Новому году стоимость красной икры в России может достигнуть 30–40 тысяч рублей за килограмм. Для сравнения: в конце прошлого года килограмм продукта стоил около 7 тысяч рублей. Среди причин возможного подорожания называют неудачную лососевую путину, потепление воды в Тихом океане и изменение миграционных маршрутов рыбы под влиянием климатического явления Эль-Ниньо.

