19 мая, 10:33

Экономика

Продажи черной икры в России упали более чем на 20%

Продажи черной икры в России за период с января по апрель 2026 года снизились в натуральном выражении на 22%, а в денежном выражении – на 13%. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на данные компании-производителя умных онлайн-касс.

Причиной снижения продаж называется тот факт, что часть покупателей перешла на более доступную красную икру, указал зампред правления "Руспродсоюза" Дмитрий Леонов. В частности, продажи красной икры выросли за год на 73% и 17% в натуральном и денежном выражении соответственно.

Икра горбуши считается наиболее доступной, добавили в Рыбном союзе. В частности, стоимость этого вида красной икры за год снизилась на 14%. Это произошло за счет увеличения производства в мае до 9,1 тысячи рублей за 1 килограмм.

До этого эксперты фиксировали, что клубника в российской рознице с начала весны подешевела на 25–30%. Кроме того, к началу мая 2026 года картофель "первой цены" в крупных российских торговых сетях подешевел до 38 рублей за килограмм. Вслед за ним заметно просели в цене свекла и репчатый лук.

