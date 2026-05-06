Запасы сыра в России выросли на 21%

В России зафиксирован рост складских запасов сыра, несмотря на умеренное увеличение потребления, сообщает "Российская газета" со ссылкой на данные "Союзмолока".

К началу апреля объем этого продукта вырос на 21% по сравнению с прошлым годом и достиг 77,1 тысячи тонн, что на 52% больше средних значений за последние пять лет. Однако производство в первом квартале удалось увеличить только на 3% – до 210,2 тысячи тонн.

Основной причиной роста запасов назван рекордный объем производства сырого молока в 2025 году, который стал максимальным за три десятилетия. Также на рынок влияют снижение экспорта и конкуренция с белорусской продукцией.

Вместе с тем изменения были зафиксированы и в поведении потребителей. В частности, в настоящее время наблюдается рост спроса на дорогие и специализированные сыры, такие как выдержанные (плюс 9,7%) и с плесенью (плюс 3,8%). В то же время потребление полутвердых и сыросодержащих продуктов снизилось на 2,7%.

Кроме того, в стране продолжает расти производство свинины. В первом квартале 2026 года выпуск увеличился на 5,7% и достиг 1,47 миллиона тонн в живом весе.

На этом фоне средняя оптовая цена свиной полутуши второй категории упала на 15% относительно показателей 2025-го года и составила 188 рублей за килограмм. Снижение затронуло также и отдельные части туши. В частности, окорок подешевел на 18% – до 232 рублей за килограмм, а лопатка – на 17%.

