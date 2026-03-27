Россияне стали чаще покупать стейки из мраморной говядины, трюфель и сыр с плесенью

Фото: depositphotos/lisovskaya

Россияне в начале 2026 года, помимо базовых продуктов, стали чаще заказывать различные деликатесы, включая стейки из мраморной говядины, копчености, трюфельные добавки, а также сыр с плесенью, следует из исследования онлайн-ретейлера "Самокат", с которым ознакомилась Москва 24.

В целом заказы деликатесов выросли на 17% по сравнению с 2025 годом. Лидерами среди мясных продуктов стали копчености из птицы (спрос вырос в 7 раз). Например, интерес россиян к карпаччо вырос на 28%.

Также спрос на стейк Чак Тендер вырос в 5 раз, говяжий паштет с трюфелем – на 249%, а вариант деликатеса из трюфельного тофу – на 133% по сравнению с прошлым годом.

Среди деликатесов, богатых полезными жирами, популярней всего оказалась красная икра, чьи заказы выросли на 68%. При этом спрос на слабосоленую красную рыбу возрос на 37%.

Кроме того, россияне все чаще интересуются различными деликатесными сырами. Из разновидностей с белой плесенью популярней всего оказался камамбер, а безлактозный его вариант заказывали чаще на 70%. Среди сыров с голубой плесенью спросом пользуются мягкий сыр и горгонзола.

Россияне стали все чаще добавлять в свои заказы ресторанные блюда. Среди фаворитов оказались крабовые котлеты и индейка Том Ям. В категории готовых салатов популярностью пользуются оливье с говяжьим языком, а среди перекусов – сэндвичи с томлеными говяжьими щечками и варианты с мортаделлой и фисташками.

Ранее стало известно, что в топ заказов сотрудников московских офисов в обеденное время вошли азиатские блюда, включая удон с курицей, пасту том-ям и курицу в соусе терияки. Эти позиции за последний год заметно опередили традиционные блюда и даже классические онигири.

