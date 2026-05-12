12 мая, 03:58

Происшествия

Разлив нефти произошел на севере Сахалина

Фото: depositphotos/carloscastilla

В Ногликском районе Сахалинской области, вблизи поселка Катангли, произошел естественный выход нефти на поверхность. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства, ссылаясь на данные Независимой нефтегазовой компании.

На месте уже начаты работы по ликвидации разлива. Губернатор региона Валерий Лимаренко взял ситуацию под личный контроль.

Министру экологии области поручено наладить межведомственное взаимодействие, а руководителю агентства по делам ГО и ЧС – в случае необходимости предоставить для устранения последствий специализированное оборудование из материального резерва Сахалинской области.

Точные масштабы загрязнения и его причины предстоит установить инспекторам местного управления Росприроднадзора.

Параллельно к проверке подключилась межрайонная природоохранная прокуратура. В надзорном ведомстве заявили, что дадут оценку соблюдению водного, земельного законодательства и норм промышленной безопасности, а при выявлении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее небольшая утечка нефти была зафиксирована в порту Новороссийска. Инцидент произошел в ходе выполнения погрузочных операций с танкером T. Semahat. Вскоре специалистам удалось локализовать разлив.

