Захарова обвинила зарубежных экоактивистов в замалчивании удара по НПЗ в Туапсе

Европейские неправительственные экологические организации всегда "кричали" громче всех, но после удара Украины по НПЗ в Туапсе промолчат, поскольку они действуют исключительно по заказу. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью радио Sputnik.

Она напомнила, что экоактивисты из Greenpeace или World Wide Fund for Nature обычно выстраиваются в живые цепочки, садятся в лодки, мешают движению ледоколов, поливают людей краской, если те ходят в шубах или материалах из кожи.

"Но нигде (после инцидента в Туапсе. – Прим. ред.) вы их не увидите, не тот случай – не проплачено. Вот прям так, я вам в лобовую говорю: без денег никто ничего делать не будет", – констатировала Захарова.

Представитель МИД уверена, что западные экологические активисты будут "шевелиться", только если им заплатят за конкретную акцию либо дадут грант на серию мероприятий с определенной повесткой.

При этом член комиссии по экологии и устойчивому развитию Общественной палаты России Владимир Лифантьев уверен, что в Туапсе не соблюдались градостроительные нормы, которые предписывают не размещать жилые дома вблизи НПЗ. Об этом он заявил в эфире радио КП.

"Туапсе находится в лощине между несколькими холмами. И здесь, когда принималось решение о строительстве НПЗ и объектов накопления нефтепродуктов, как мне кажется, могли не соблюдаться санитарные нормы, которые предписаны объектам подобной категории опасности", – прокомментировал он.

В частности, жилые объекты не могут находиться ближе чем в тысяче метров от промышленной площадки. Но на самом деле в Туапсе немало домов находятся значительно ближе этой границы. В итоге они оказались рядом с источником пожаров.

"Это и классический краснодарский самострой, это и жилые гаражи. Когда они тут росли как грибы, кто мог считать санитарные нормы? И в итоге это привело к тому, к чему привело", – резюмировал Лифантьев.

Из-за нескольких украинских атак по НПЗ на всей территории Туапсинского муниципального округа действует режим ЧС регионального уровня. Владимир Путин заявлял, что удары Киева по Туапсе потенциально грозят экологическими последствиями.

Последний раз пожар на территории НПЗ в Туапсе начался 28 апреля после падения обломков очередного сбитого БПЛА. Огонь распространился на двухэтажный многоквартирный дом, но жильцов на тот момент уже эвакуировали. Возгорание удалось локализовать.

