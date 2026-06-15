Трое механизаторов погибли в результате атаки дрона ВСУ в Брянской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Трое механизаторов погибли в результате атаки БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Брянской области. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пост врио губернатора области Егора Ковальчука в MAX.

По его словам, удар был нанесен во время проведения сельхозработ в поле, принадлежащем АПХ "Мираторг", около поселка Селище Почепского района.

"Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Будет оказана вся необходимая материальная помощь", – отметил Ковальчук.

Кроме того, о готовности оказать необходимую помощь семьям механизаторов, погибших в результате атаки, заявила в своем телеграм-канале компания "Мираторг".

Ранее украинский дрон атаковал электропоезд в селе Старая Гута Унечского района Брянской области. В результате случившегося пострадал помощник машиниста. У него диагностировали осколочные ранения и закрытую черепно-мозговую травму.