Адвокат отца Кунгурова заявил, что певца могли убить и инсценировать суицид

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Отец оперного певца Евгения Кунгурова Виктор считает, что его сына могли убить во время конфликта и замаскировать смерть под самоубийство. Об этом в беседе с ТАСС сообщил адвокат Евгений Черноусов.

По словам защитника, мужчина предполагает, что в ходе ссоры кто-то мог ударить певца тупым твердым предметом, причинив смертельную черепно-мозговую травму. Затем, возможно, последовала инсценировка, чтобы скрыть следы преступления.

"Мы не утверждаем точно, что смерть наступила от этого удара. Могло наступить предсмертное состояние", – сказал Черноусов.

Адвокат пояснил, что черепно-мозговая травма – единственное повреждение на теле артиста, которое не могло быть получено при официально названных обстоятельствах гибели.

Отец певца уже написал обращение в Генеральную прокуратуру России. В нем он требует передать расследование уголовного дела в Главное следственное управление Следственного комитета по Москве, а статью переквалифицировать на умышленное убийство, совершенное группой лиц.

Кроме того, Кунгуров просит выяснить судьбу пропавших из квартиры вещей, в том числе документов, наград, дорогостоящих часов и прочего. Также исчезли два мобильных телефона, в которых могли сохраниться переписки. При этом отец артиста отметил, что преступления не могли совершить люди из профессионального окружения сына.

"Мы будем требовать, чтобы допросили людей, у которых были ключи от квартиры, а затем провели у них обыски", – добавил адвокат Черноусов.

Тело Кунгурова нашли 8 апреля 2024 года под окнами дома в центре Москвы, где он снимал квартиру. По предварительной версии, артист совершил самоубийство.

Перед этим певец отправил жене СМС с текстом, что на следующий день она обнаружит его в ванной. Правоохранительные органы нашли в жилье Кунгурова нож со следами крови.

Спустя два года после его гибели, в апреле 2026-го, столичный главк Следственного комитета РФ открыл уголовное дело о доведении до самоубийства. В июне следователи признали отца оперного певца потерпевшим по уголовному делу о доведении его сына до самоубийства.