Полностью импортозамещенный самолет МС-21 выполнил первый полет

Фото: МАХ/"Ростех"

Полностью импортозамещенный самолет МС-21-310 совершил первый полет. Об этом сообщила газета "Известия" со ссылкой на Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК) компании "Ростех".

"МС-21-310 впервые поднялся в небо с аэродрома филиала ПАО "Яковлев" – Иркутского авиационного завода", – говорится в сообщении.

Самолет поднялся на высоту до 6 тысяч метров и находился в воздухе 1 час 23 минуты. В рамках испытаний он развивал скорость до 600 км/ч.

Специалисты проверяли устойчивость воздушного судна, управляемость в разных конфигурациях и работу российских систем. Заслуженный летчик-испытатель, Герой России Роман Таскаев заявил, что МС-21-310 успешно прошел испытания. В свою очередь, Иркутский авиационный завод сообщил о готовности произвести 18 подобных самолетов.

Ранее Владимир Путин посетил Иркутский авиационный завод ПАО "Яковлев", где осмотрел опытный образец модернизированного учебно-боевого самолета Як-130М и кабину пассажирского самолета МС-21-310, собранного по серийным технологиям. Президента РФ сопровождали глава "Ростеха" Сергей Чемезов, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и гендиректор завода Андрей Сойнов.