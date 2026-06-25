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25 июня, 07:24

Транспорт

В России начали сборку первых серийных двигателей ПД-8 для SJ-100

Фото: МАХ/"Ростех"

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в "Ростех") начала собирать первые серийные двигатели ПД-8 для самолетов SJ-100. Об этом сообщила пресс-служба "Ростеха".

Для серийного выпуска на "ОДК-Сатурн" закупили и ввели в эксплуатацию порядка 100 единиц станков и установок. Уже изготовлены первые моторокомплекты для сборки серийных силовых установок, их поставка на авиазавод и установка на крыло запланированы в ближайшее время.

"При разработке новой силовой установки были внедрены 17 принципиально новых технологий. Сейчас стоит задача выйти на ритмичное серийное производство двигателей", – отметили в госкорпорации.

Двигатель ПД-8 создан с применением новейших отечественных материалов. Также ими планируется оснащать самолеты-амфибии Бе-200.

Ранее сообщалось, что импортозамещенный SJ-100 может начать перевозить пассажиров на регулярной основе уже в конце 2026 года. SJ-100 – узкофюзеляжный самолет, создаваемый в рамках программы тотального импортозамещения систем и компонентов. Сертификация воздушного судна назначена на август 2026 года.

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