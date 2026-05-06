Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 мая, 02:44

Транспорт

Российский SJ-100 может отправиться в первый рейс в конце 2026 года

Фото: depositphotos/ak12m@hotmail.com

Импортозамещенный ближнемагистральный самолет SJ-100 может начать перевозить пассажиров на регулярной основе уже в конце 2026 года. Об этом в интервью РИА Новости сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.

"Я думаю, что к концу года мы увидим уже на регулярных рейсах эту машину", – заявил министр.

По информации ведомства, SJ-100 представляет собой узкофюзеляжный самолет, создаваемый в рамках программы тотального импортозамещения систем и компонентов. Новый воздушный транспорт дополнит семейство эксплуатируемых Superjet.

Согласно текущим планам, сертификация воздушного судна назначена на август 2026 года.

Ранее Минпромторг РФ представил интерьер SJ-100. Его собрали полностью по серийной технологии. В ведомстве отметили, что основные панели и полки изготавливает компания "Авиационные интерьеры" в Казани, а кресла – ОКБ "Аэрокосмические системы" в Дубне.

Читайте также


транспорт

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика