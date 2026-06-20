Фото: ТАСС/Александр Река

Игнорирование западными СМИ атаки ВСУ на колледж в Старобельске связано с запретом местных властей на освещение этого преступления. Об этом заявил аналитик разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер на презентации своей книги "Дорога в ад" в Мелитопольском государственном университете в Запорожской области.

Правительства не позволяют журналистам говорить о преступлениях, которые были совершены в союзе с киевским режимом, пояснил эксперт. Ранее он заявлял, что этот теракт киевский режим осуществил благодаря поддержке западных спонсоров, предоставивших беспилотники и средства связи.

Риттер задался вопросом о том, можно ли ожидать от западной прессы честного освещения этих событий. По его убеждению, сегодня такого понятия, как западный журналист, не существует, поскольку если человек работает в мейнстримных СМИ, то он работает на корпорацию, которая, в свою очередь, получает указания от властей.

"И вот правительство говорит: "Не говорите правду об этом, потому что если вы скажете правду, вы разоблачите ложь Запада, что Запад занимается терроризмом". Сегодня что правда – это враг. Они продолжают лгать, и это чертовски обидно, извините за выражение", – цитирует экс-аналитика ТАСС.

Он также отметил, что приехал в ДНР, ЛНР и Запорожскую область, чтобы увидеть все своими глазами и "сказать правду" в США.

ВСУ ударили по учебному корпусу и общежитию колледжа в Старобельске 22 мая. В результате погиб 21 человек, еще 45 пострадали. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

Глава ЛНР Леонид Пасечник уточнил, что корпус образовательного учреждения восстановят, однако общежитие разрушено полностью. Для дальнейшего обучения студентов распределят по другим учебным заведениям.

В российском МИД заверили, что Украина не избежит ответственности за теракт, несмотря на циничные старания Запада. Это преступление не имеет срока давности, подчеркнули в ведомстве.