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20 июня, 15:39

Транспорт

Несколько улиц в Хамовниках временно перекроют 21 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Несколько улиц в Хамовниках будут недоступны для движения транспорта 21 июня в связи с проведением концерта на Большой спортивной арене олимпийского комплекса "Лужники". Предупреждение размещено на портале мэра и правительства Москвы.

В частности, с 19:00 и до завершения мероприятия нельзя будет проехать на участке Проектируемого проезда № 2309 от Усачевой улицы до улицы Доватора, а также переулка Хользунова от Несвижского переулка до Комсомольского проспекта и дублера Комсомольского проспекта.

Вместе с тем ограничения распространятся на улицы:

  • Савельева (от Усачевой улицы до улицы Доватора);
  • Доватора (от улицы Хамовнический Вал до 3-й Фрунзенской улицы);
  • 10-летия Октября (от Усачевой улицы до улицы Доватора);
  • 3-ю Фрунзенскую (от улицы Доватора до улицы Ефремова);
  • Ефремова (от 3-й Фрунзенской до Трубецкой улицы);
  • Трубецкую (от улицы Ефремова до Комсомольского проспекта).

Помимо этого, с полуночи 21 июня до окончания концерта парковка на вышеуказанных участках будет запрещена. Также с 8:00 21-го числа и до конца мероприятия будет закрыт съезд с Хамовнического Вала на улицу Доватора.

Водителей призвали заранее планировать свои маршруты с учетом временных ограничений.

Еще одни изменения в доступности нескольких набережных и улиц в центре Москвы будут действовать 21 июня из-за ночного забега. Например, до 01:00 21-го числа будет недоступен проезд по Смоленской набережной от Краснопресненской набережной до Бородинского моста.

В свою очередь, до 01:20 движение будет закрыто по набережной Тараса Шевченко от Бородинского до Новоарбатского моста, а до 01:30 на Бережковской набережной – от Бородинского моста до Воробьевского шоссе.

Улицы в центре Москвы перекроют из-за ночного забега

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