Вэнс подтвердил, что Уиткофф и Кушнер прибыли в Швейцарию на переговоры с Ираном

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Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Дональда Трампа Джаред Кушнер прибыли в Швейцарию на переговоры с Ираном, подтвердил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

"Джаред и Стив уже несколько часов находятся на месте и занимаются техническими аспектами этих переговоров", – сообщил Вэнс телеканалу Fox News.

По его словам, переговоры могут начаться уже в воскресенье, 21 июня, однако "такие вещи всегда немного непредсказуемы".

Он также добавил, что может присоединиться к переговорам в ближайшие несколько дней. Вместе с тем он выразил уверенность в том, что перемирие между Соединенными Штатами и Ираном сохранится.

Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи, в свою очередь, отметил, что иранская делегация направится в Швейцарию 20 июня в самое ближайшее время.

"Поездка, запланированная на пятницу, была отменена в связи с цифровым подписанием меморандума о взаимопонимании президентами двух стран и утратила свою необходимость. Теперь эта поездка осуществляется с целью контроля и отслеживания выполнения обязательств другой стороной, поскольку главным критерием оценки любого соглашения является этап его исполнения", – указал он.

После подписания Исламабадского меморандума о взаимопонимании в швейцарском Бюргенштоке запланированы технические переговоры. В них примут участие представители США и Ирана, а также посредники из Пакистана и Катара, передает пакистанский МИД на своей странице в соцсети X.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась в конце февраля 2026 года. Израиль и США нанесли удары по Ирану. Тот ответил им атаками по израильским объектам и по американским базам в регионе.

В середине июня стало известно, что иранская и американская стороны заключили меморандум о взаимопонимании для прекращения конфликта. Эту информацию подтвердил Трамп, отметив, что подписал документ.