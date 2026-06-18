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02:17

Политика

Трамп подтвердил, что подписал меморандум между США и Ираном

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что подписал меморандум о взаимопонимании между США и Ираном для прекращения конфликта. Об этом он сообщил после встречи с французским президентом Эммануэлем Макроном.

"Я только что подписал его (меморандум. – Прим. ред.)", – отметил глава Белого дома.

Подписание соглашения прошло в электронном виде, после чего документ официально вступил в силу. В МИД Ирана также подтвердили окончательное согласование меморандума.

США и Иран заключили мирное соглашение 14 июня и прекратили огонь на всех направлениях, в том числе в Ливане. После этого Трамп объявил об открытии Ормузского пролива и снятии морской блокады США.

По данным СМИ, в рамках меморандума США и их союзники на Ближнем Востоке обязуются подготовить программу восстановления Ирана на сумму минимум в 300 миллиардов долларов. Вашингтон также снимет все санкции против Ирана в течение времени, о котором стороны договорятся в финальном соглашении.

Иран, в свою очередь, обязуется не брать плату с судов за проход через Ормузский пролив в течение 60 дней после подписания сделки, а также обеспечит безопасное судоходство. Кроме того, Тегеран подтвердит, что не будет производить или приобретать ядерное оружие.

Трамп заявил о заключении сделки с Ираном и снятии американской морской блокады

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Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
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