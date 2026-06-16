Вэнс заявил, что США и МАГАТЭ помогут Ирану в уничтожении обогащенного урана

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США и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) окажут помощь Ирану в уничтожении запасов обогащенного урана. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью NBC News.

"Одним из ключевых пунктов соглашения является то, что МАГАТЭ и США помогут Ирану уничтожить запасы высокообогащенного урана, и это очень четко прописано в меморандуме о взаимопонимании", – отметил политик.

Вэнс добавил, что мирное соглашение предусматривает возвращение в Исламскую Республику экспертов МАГАТЭ.

США и Иран достигли мирного соглашения и объявили о немедленном и постоянном прекращении огня на всех направлениях, включая Ливан. Официальная церемония подписания состоится 19 июня в Швейцарии. Между тем президент США Дональд Трамп уже объявил об открытии Ормузского пролива и снятии морской блокады.

При этом Тегеран заявил, что продолжает относиться с недоверием к Вашингтону и будет следить за действиями американской стороны, а также за исполнением всех обязательств по сделке. Трамп же добавил, что премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху полностью устраивают условия соглашения, поскольку Иран не сможет иметь ядерное оружие ни при каких обстоятельствах.