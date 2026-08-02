02 августа, 09:04Происшествия
Человек погиб при столкновении лодки с катером в Хабаровском крае
Фото: МАХ/"Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации"
Один человек погиб в результате столкновения резиновой лодки с катером на реке Амур. Об этом сообщили в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.
ЧП произошло в ночь на 2 августа в районе пристани. В ведомстве рассказали, что лодка с пятью отдыхающими двигалась от озера Падали в сторону Амурска. По пути в нее врезался катер.
Пассажиры проходившего мимо судна оказали пострадавшим помощь. По факту происшествия организована проверка соблюдения правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта.
Ранее в акватории реки Невы в Ленинградской области маломерное судно врезалось в берег. Инцидент произошел неподалеку от села Отрадное в Кировском районе.
В результате происшествия две женщины пострадали. Следователи инициировали проверку.