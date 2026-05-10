Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 мая, 11:40

Происшествия

Катер въехал в берег в Кировском районе Ленобласти

Фото: МАХ/"Аварийно-спасательная служба Ленинградской области"

Маломерное судно врезалось в берег в акватории реки Невы в Ленинградской области. Об этом сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

Инцидент произошел неподалеку от села Отрадное в Кировском районе. На борту находились пассажиры. В результате происшествия две женщины пострадали.

Следователи организовали проверку. Они осматривают место происшествия, а также выполняют комплекс мероприятий, которые позволят выяснить обстоятельства и причины случившегося.

Ранее катер, на борту которого находились пассажиры, столкнулся с опорой моста в Санкт-Петербурге. Инцидент произошел утром 5 мая в акватории Канала Грибоедова.

Следователи начали проверку, в рамках которой им предстоит оценить действия лиц, нарушивших правила безопасности на водном транспорте. Также будет уточнена информация о числе пострадавших и размере ущерба.

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика