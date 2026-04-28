Центр Москвы перекроют 29 апреля

28 апреля, 13:00

Столичный коммунальный флот вышел на дежурство на Москву-реку и Яузу

Фото: MAX/"Городское хозяйство Москвы"

Коммунальный флот столицы приступил к дежурству на Москве-реке и Яузе. В его число входят буксирные теплоходы, катера, плавучие краны и мусоросборщики, сообщил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Флот займется сбором мусора, ликвидацией загрязнений на реках и илового осадка в местах водовыпусков.

"Благодаря грамотной расстановке флота вся акватория Москвы-реки и судоходный участок Яузы в пределах МКАД находятся под круглосуточным контролем", – указал вице-мэр.

В осенне-зимний период специалисты проверили состояние судов, провели регламентное техническое обслуживание, в том числе заменили расходные материалы, организовали диагностику узлов, механизмов и оборудования, а также осмотрели топливные системы и рулевые колонки.

"Основные усилия по сбору плавающего мусора сосредоточены в верховьях Москвы-реки, что позволяет обеспечить чистоту русла ниже по течению. Работают суда-мусоросборщики, в зонах с небольшой глубиной – маломерные суда", – подчеркнул Бирюков.

В прошлом сезоне коммунальный флот смог собрать свыше 530 тонн мусора, извлечь примерно 4 тысячи тонн песка и грунта.

Ранее Сергей Собянин объявил об официальном открытии летней навигации в Москве. Городские службы очистили парапеты, обновили гранитные основания, заменили изношенные резиновые отбойники, а также выполнили другие работы.

При этом прошедший 2025 год стал рекордным: общее число поездок – круизных, прогулочных, на регулярном электротранспорте – достигло 3,8 миллиона.

Суда прошли от Котельнической набережной до Новоандреевского моста во время парада

