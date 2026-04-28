В России предложили учредить звание "Бабушка-героиня"

В России необходимо ввести звание "Бабушка-героиня". Соответствующую инициативу предложил председатель общественного движения "Россия православная", депутат Брянской областной думы Михаил Иванов в беседе с "Абзацем".

По мнению депутата, несмотря на восстановление статуса "Мать-героиня", вклад бабушек, часто выступающих вторыми мамами для внуков, до сих пор не получает должного признания.

"Бабушки – это настоящая опора русской семьи. Особенно важно: если у женщины много внуков, это верный признак того, что она правильно воспитала собственных детей. Она заложила в них те нравственные основы, которые позволили им создать крепкие семьи", – пояснил Иванов.

Депутат считает, что женщины, активно участвующие в воспитании 10 и более внуков, заслуживают государственного признания. Однако соответствующее звание должно присваиваться не только за счет большого потомства, но и на основе активного участия в жизни детей, помощи родителям и заботы о подрастающем поколении.

Говоря о порядке подтверждения соответствующего статуса, чиновник предложил организовать процесс через органы социальной защиты по месту жительства. Более того, он высказал идею о предоставлении бабушкам-героиням пакета льгот, аналогичного статусу "Ветеран труда".

"Это должны быть ежемесячные денежные выплаты, компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, бесплатный проезд на общественном транспорте, ежегодная путевка в санаторий, бесплатное зубопротезирование в государственных медицинских учреждениях. Особо хочу подчеркнуть необходимость налоговых льгот и приоритетного медицинского обслуживания", – заключил Иванов.

Ранее девяти матерям-героиням из столичного региона были назначены новые меры социальной поддержки. Среди новинок – ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) и дополнительное ежемесячное материальное обеспечение женщинам, награжденным орденом "Мать-героиня" за рождение и воспитание более 10 детей. Также женщины имеют право на тот же объем социальной помощи, что и герои Труда России.

