03 февраля, 14:00

Общество

СФР по Москве и области назначил девяти матерям-героиням новые меры соцподдержки

Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин

Девяти матерям-героиням из столичного региона назначены новые меры социальной поддержки. Об этом Москве 24 сообщили в пресс-службе отделения Социального фонда России по Москве и области.

Там отметили, что государство продолжает улучшать социальную политику в отношении многодетных мам. Среди новинок – ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) и дополнительное ежемесячное материальное обеспечение женщинам, награжденным орденом "Мать – героиня" за рождение и воспитание более десяти детей.

Такие женщины имеют право на тот же объем социальной помощи, что и Герои Труда. Ключевой мерой является ЕДВ, которая с 1 февраля увеличилась на 5,6% и теперь составляет 76,4 тысячи рублей.

Получательницы могут частично или полностью заменить эту выплату набором социальных услуг (НСУ), включающим льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ), бесплатный проезд, лекарственное обеспечение и санаторно-курортное лечение.

Кроме того, с 1 января 2025 года женщины, имеющие звание "Мать – героиня", получающие пенсию и неработающие, могут получать дополнительное ежемесячное материальное обеспечение в размере 36,6 тысячи рублей за особые заслуги перед страной. Эта выплата индексируется ежегодно, следующее повышение запланировано на 1 апреля. В Московском регионе такую выплату получают четыре женщины.

Для этой категории матерей также предусмотрено право досрочного выхода на пенсию – в 50 лет. С 2026 года в страховой стаж будут полностью засчитываться периоды ухода за всеми детьми до достижения ими возраста полутора лет, включая пятого, шестого и последующих.

"Воспитание детей – это большой труд и огромная ответственность. Сегодня государство оказывает многодетным мамам особое внимание и всестороннюю поддержку", – отметил заместитель управляющего отделением СФ Алексей Путин.

Он добавил, что многие меры назначаются проактивно, но для оформления дополнительного обеспечения к пенсии матери-героине необходимо подать отдельное заявление.

Ранее сообщалось, что в России с 1 февраля на 5,6% выросли более 40 социальных выплат и пособий. В частности, увеличился размер маткапитала. Теперь при появлении на свет первого ребенка родители могут получить 729 тысяч рублей и еще 234,3 тысячи рублей – при рождении второго.

В России может появиться отцовский капитал для многодетных семей

