Адвокат сына Каддафи подтвердил его гибель в результате нападения

Фото: ТАСС/AP/Bebeto Matthews

Сын бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи Сейф аль-Ислам был убит в результате нападения на его дом. Об этом заявил его адвокат Халед аз-Зайди.

Он выразил соболезнования близким политика, назвав произошедшее "результатом коварного покушения".

Также представители политической команды Сейфа аль-Ислама в своем обращении заявили, что убийство не останется безнаказанным, и призвали ливийскую судебную систему и международное сообщество взять на себя ответственность за расследование.

При этом власти Ливии на данный момент не прокомментировали информацию об убийстве.

О нападении на дом Сейфа аль-Ислама стало известно вечером во вторник, 3 февраля. По информации СМИ, генеральная прокуратура Ливии сформировала специальную комиссию, которая будет вести расследование дела об убийстве.