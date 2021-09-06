Сын Каддафи вышел из тюрьмы в Ливии и улетел в Турцию – СМИ

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Власти Ливии освободили младшего сына убитого экс-лидера страны Муаммара Каддафи Саади Кадаффи. Об этом в понедельник, 6 сентября, со ссылкой на министра юстиций сообщает агентство France Press.

"Саади Каддафи, сын покойного лидера Ливии, освобожден из тюрьмы", – говорится в сообщении.

В свою очередь издание Libyan Observer утверждает, что Саади Каддафи сразу после освобождения из Тюрьмы улетел в Турцию.

По данным газеты Al-Marsad, покинуть страну Каддафи было разрешено после вынесения ему оправдательного приговора. Издание также опубликовало копию соответствующего обращения генпрокурора в президентский совет.

После свержения режима Муаммара Каддафи в 2011 году, когда повстанцы убили экс-лидера страны, а также его сына Муатасема, в Ливии начался политический кризис. В стране установилось двоевластие. Родственников Муаммара стали преследовать. Тогда Саади сбежал в Нигер, но спустя три года его выдали новым властям Ливии.

За решетку он попал по обвинению в преступлениях против протестующих в 2011 году, а также за убийство футбольного тренера Башира аль-Раяни в 2005 году.