Сын Каддафи решил принять участие в выборах президента Ливии

18 декабря, 06:46
Фото: ТАСС/Александра Мудрац
Сын бывшего президента Ливии Муаммара Каддафи Сейф аль-Ислам решил принять участие в выборах главы государства. Он даже подготовил свою предвыборную программу.
"Сейф аль-Ислам будет баллотироваться на предстоящих президентских выборах, которые могут состояться в середине 2018 года", – цитирует РИА Новости слова главы племени и представителя семьи Каддафи Басема аль-Хашими ас-Соуль.
По его словам, младший Каддафи в ближайшее время планирует обнародовать свою предвыборную программу. В ней, в качестве приоритетов, названо укрепление безопасности во взаимодействии со всеми группами в Ливии, а также отражена надежда на помощь ООН в переходе Ливии к стабильности.
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