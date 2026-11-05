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Всю информацию о жестоком обращении с военнослужащими на Украине необходимо расследовать. Об этом РИА Новости заявила представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) Шабиа Манту, комментируя сообщения о пыточной под Киевом.

Она подчеркнула, что любые заявления о злоупотреблениях, в том числе в отношении военнослужащих или лиц, призванных на обязательную военную службу, должны быть расследованы полно и беспристрастно.

Манту также отметила, что в УВКПЧ знают об инциденте в Киевской области и продолжают собирать информацию о нем.

"Правительству (Украины. – Прим. ред.) также следует принять меры, направленные на предотвращение подобных ситуаций в будущем", – добавила она.

2 ноября стало известно об удержании порядка 40 человек в подвале дома в селе Петропавловская Борщаговка Киевской области. Местные жители пытались прорваться к зданию, однако против них применили слезоточивый газ.

После этого ситуация получила огласку, и медикам удалось вывезти четырех человек со следами побоев. Ими оказались военнослужащие, задержанные после самовольного оставления части. Остальные находившиеся в здании были военными Нацгвардии.

Позже силовиками была задержана медик Валентина Молодая, прибывшая к дому первой на автомобиле скорой помощи. Однако глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что она не являлась медработником. Спустя время стало известно также о задержании трех организаторов беспорядков.

