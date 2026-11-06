Москвичам дали советы по безопасным покупкам в сезон распродаж

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Столичный портал потребителя разместил рекомендации для безопасных покупок в сезон распродаж. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на пресс-службу департамента информационных технологий города.

"Ограниченное время действия акций и распродаж подталкивает покупателя к совершению спонтанных покупок", – отметили в департаменте.

Чтобы принять взвешенное решение, специалисты советуют не спешить: пауза помогает сравнить предложения магазинов и онлайн-площадок, а также снизить риск стать жертвой мошенников и потерять личные данные или средства.

Надежность интернет-магазина стоит проверить до заказа. В разделе "Дистанционная торговля" покупателям рекомендуют изучить профиль продавца, отзывы о магазине и товаре, не открывать сомнительные ссылки и не вносить предоплату. У продавца стоит запросить данные об основных потребительских свойствах товара, порядке и сроках возврата.

В публикации "Как не стать жертвой мошенников при покупке товаров и заказе услуг в интернете" описаны распространенные схемы обмана и способы защиты. В частности, у продавцов на маркетплейсах должна быть возможность указать в описании товара, нужно ли обязательное подтверждение соответствия.

О защите финансов при онлайн-покупках говорится в материале "Безопасные платежи в интернете". Пользователям советуют создавать надежные пароли для аккаунтов в интернет-магазинах и не сообщать данные банковских счетов, дебетовых и кредитных карт в письмах или по телефону. Снизить риски помогает дополнительная или виртуальная карта с ограниченным лимитом средств.

При оплате картой нужно сохранять чеки, переписку с продавцом, скриншоты страниц с характеристиками товара, фото и видео – они могут понадобиться в споре. Переводить деньги банковским переводом на карту физического лица не стоит.

Если цена на ценнике не совпала с суммой на кассе, покупатель вправе требовать продажи товара по цене, указанной на ценнике. Когда разницу уже оплатили, продавец обязан вернуть излишне уплаченные деньги.

Перед покупкой по акции "две вещи по цене одной", со скидкой или с оплатой бонусными баллами следует заранее уточнить правила возврата. Подробности есть в материале "Возврат товара, приобретенного по акции (скидке)".

Закон "О защите прав потребителей" не устанавливает отдельных правил возврата для товаров, купленных на распродаже или со скидкой. Если вещь не подошла или в ней нашли недостатки, ее можно вернуть или обменять на общих основаниях. Возврат списанных бонусных баллов закон не регулирует – этот вопрос продавец решает сам.

Когда продавец отказывается вернуть деньги или заменить товар, помочь может раздел "Правовая информация". В нем собраны материалы о разрешении конфликтов, в том числе без суда. Порядок подачи письменной претензии описан в статье "Досудебный порядок урегулирования спора по вопросам защиты прав потребителя".

В тупиковой ситуации потребитель может обратиться в суд. Составить претензию и исковое заявление позволяют "Шаблоны претензий и исковых заявлений", а разобраться в спорной ситуации – "Электронный помощник". Консультацию специалиста Управления Роспотребнадзора по Москве можно получить онлайн, записавшись на главной странице портала через сервис "Онлайн-консультация".

Ранее россиян предупредили, что мошенники в период распродаж создают поддельные интернет-магазины, копирующие дизайн и ассортимент популярных торговых площадок. Аферисты "продают" товары со скидками до 70–90%. Однако после оплаты заказ либо не отправляют, либо продавцы перестают отвечать.

