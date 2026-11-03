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03 ноября, 08:33

Безопасность

МВД предупредило о мошеннических телеграм-ботах для оплаты подписок

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Мошенники начали создавать в мессенджере Telegram чат-ботов якобы для оплаты подписок на иностранные сервисы. Об этом предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

В ведомстве привели пример такого бота, через который предлагалось оплатить подписку на ChatGPT Plus. Жертвы получали поддельные ссылки, при переходе по которым должны были ввести данные своей банковской карты. После этого со счета списывались все средства.

Правоохранители отметили, что сейчас тот же бот под другим названием предлагает приобрести тариф "Премиум" для Telegram гораздо дешевле, чем через официальные каналы. В МВД подчеркнули, что покупка подписки ChatGPT Plus в мессенджере, как правило, является мошенничеством, поскольку официального чат-бота OpenAI в Telegram нет.

Ранее на фоне распродаж мошенники начали создавать поддельные сайты микрофинансовых организаций. Они предлагают потенциальным жертвам займы под низкий процент, без проверок и за несколько минут. Для этого человек должен назвать СМС-код или данные банковской карты. После этого аферисты получают доступ к счету или личной информации.

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