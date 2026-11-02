Мошенники начали предлагать займы онлайн в период распродаж

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Мошенники перед крупными распродажами создают фальшивые микрофинансовые организации для получения персональных и банковских данных россиян. Об этом рассказал RT главный редактор аналитического издания Владимир Зыков.

По его словам, в преддверии распродаж люди ищут скидки, а денег на покупку желаемого может не хватать. В этот период аферисты активно предлагают оформить заем под низкий процент, без проверок и за несколько минут.

Злоумышленники могут выдавать себя за известные микрофинансовые организации, копируя их сайты и логотипы. При этом на страницах есть даже фейковые отзывы. Люди замечают известное название и подходящие условия, что приводит к потере бдительности. При этом для отправки средств у потенциальной жертвы просят паспортные данные, СМС-код или сведения о банковской карте.

В итоге человек получает списание средств со счета или обнаруживает, что его персональными данными уже воспользовались, отметил Зыков. По словам эксперта, аферисты также могут требовать внести предоплату за страховку, проверку данных банковской карты или точное одобрение кредита. После этого обещанных денег человек не получает, а на его паспортные данные злоумышленники могут оформить реальные займы.

Ранее мошенники начали создавать фейковые сайты магазинов в преддверии "черной пятницы". При этом площадки полностью копируют ассортимент и внешний вид настоящих страниц, предлагая товары со скидками до 70–90%. Схема направлена на то, чтобы завладеть личными данными жертвы.

