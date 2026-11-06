В Италии суд отказал в выплате страховки вдове мужчины, убитого любовницами

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Суд итальянской Сиены признал недействительным договор страхования жизни на 310 тысяч евро, оформленный на Паоло Вая, которого убили две сожительницы, и отказал законной супруге погибшего в выплате компенсации. Об этом сообщает Corriere della Sera.

По информации издания, в 2017 году житель Милана бросил жену и переехал к двум женщинам. В июле 2019 года 56-летнего мужчину убили в Витторио-Венето на севере страны.

Вечером накануне расправы Вай решил поменять получателя страховки. В договоре единственной выгодоприобретательницей он указал одну из новых спутниц – и именно это, по версии следствия, подтолкнуло ее к мысли об убийстве. Вторая женщина сначала пыталась ее отговорить, но затем согласилась участвовать в преступлении.

В ночь на 19 июля одна из любовниц несколько раз ударила сожителя палкой, а другая прижала подушку к его лицу. Суд признал женщин виновными в убийстве и приговорил их к 24 и 16 годам лишения свободы. Мотивом преступления следствие назвало желание получить деньги по договору страхования.

После убийства законная жена погибшего обратилась в страховую компанию, рассчитывая получить 310 тысяч евро как единственная наследница. Иск она проиграла, а суд обязал ее оплатить около 9 тысяч евро судебных издержек. Судьи исходили из того, что выгодоприобретательница убила застрахованного, поэтому договор недействителен, а выплату не получит никто.

Защита супруги заявила о намерении обжаловать решение и назвала его несправедливым. Адвокаты обратили внимание, что погибший полностью внес страховой взнос в размере 310 тысяч евро, поэтому отказ в компенсации не должен означать, что средства останутся у страховщика.

Сама вдова Вая недоумевает по поводу вердикта. Она отметила, что часть денег на взносы поступила от ее свекра, и считает более справедливым передать эти средства на благотворительность, чем оставлять их страховой компании.

Ранее в Мексике на похоронах вдова подралась с женщиной, заявившей, что была любовницей ее умершего мужа. По данным СМИ, во время церемонии она подошла к одной сильно плакавшей женщине, чтобы узнать, кем она приходилась умершему. Та сказала, что была любовницей. В результате женщины начали ссору прямо над гробом, и вскоре словесная перепалка переросла в толкотню и драку.

