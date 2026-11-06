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06 ноября, 19:38

Происшествия

Во Флориде арестовали отца Меган Маркл по делу о детской порнографии

Фото: youtube.com/Entertainment Tonight

Томас Маркл – старший, отец супруги принца Гарри Меган Маркл, задержан в американском штате Флорида в рамках дела о хранении детской порнографии, сообщила газета Daily Mail.

По информации издания, сотрудники ФБР задержали 82-летнего Маркла прямо в доме престарелых, где он живет.

Информация о возможной проверке ФБР в отношении Маркла появилась ранее. Как сообщают журналисты, его сын Томас Маркл – младший, разбирая вещи отца в доме во Флориде, нашел материалы с несовершеннолетними. Фотографии, мобильные телефоны и электронные носители лежали в четырех коробках. Среди них оказались около 100 снимков с несовершеннолетними и видеозапись с девочками младше 11 лет. О находке мужчина уведомил полицию.

Затем филиппинские правоохранители получили судебный ордер на изучение устройств, изъятых из бывшего дома Маркла-старшего. Сам он отвергает обвинения. До ареста он находился в реабилитационном центре во Флориде в США, куда его госпитализировали с деменцией.

Как отметил региональный прокурор Себу Грэм Элмидо, Маркл-младший требует расследования и полагает, что его отец "должен за это ответить". В беседе с The Sun мужчина принес извинения Меган Маркл за то, что девять лет "защищал не того человека".

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