Принц Гарри и Меган Маркл с детьми уехали из Великобритании на фоне скандала

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Принц Гарри и Меган Маркл вместе с сыном Арчи и дочерью Лилибет уехали из Великобритании. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Hello!.

По словам подруги Маркл, супруги с детьми отправились на короткий отдых с друзьями за границу. Поездка состоялась на фоне скандала вокруг отца герцогини. Как указала инсайдер, окружение герцогини ежедневно звонит ей, чтобы узнать, как у нее дела.

"Она просто очень-очень расстроена. Она постоянно смотрит на Лили и плачет, думая обо всех детях, о предполагаемых жертвах. У нее самой маленькие дети. Это просто ужасно", – сказала подруга Маркл.

При этом герцогиня получает множество сообщений от друзей из Великобритании и людей со всего мира, в которых они выражают соболезнования, добавила она, подчеркнув, что жена принца находится в отчаянии.

Ранее СМИ писали, что в доме отца Маркл, 82-летнего Томаса, обнаружили детское порно. Материалы нашел его сын Томас Маркл – младший, разбиравший вещи. О находке мужчина уведомил полицию.

Фотографии, мобильные телефоны и электронные носители хранились в четырех коробках. Среди них оказались около 100 снимков с несовершеннолетними, а также видеозапись с девочками младше 11 лет.

По информации журналистов, ФБР может начать проверку по данному факту, однако официального подтверждения начала расследования пока нет.

На фоне обвинений Маркла госпитализировали с деменцией. Он находится в одном из госпиталей Флориды. Обвинения в педофилии мужчина опроверг.